Quem lá vive, trabalha e governa não a quer, mas a exploração da mina de lítio em Boticas, em Trás-os-Montes, vai mesmo avançar, depois de a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) ter emitido Declaração de Impacto Ambiental favorável (DIA).



A DIA, emitida à Mina do Barroso, impõe a interdição da captação de água do rio Covas, um acesso à Autoestrada 24 e a alocação dos ‘royalties’ ao Município de Boticas.









