A candidata do PSD à Câmara da Amadora nas eleições autárquicas deste ano vai dar "início às conversações com vista ao estabelecimento de uma coligação eleitoral com o CDS e com outros partidos políticos", estando "excluída a participação do partido Chega nesta coligação", revelou esta sexta-feira em comunicado a comissão política do PSD da Amadora.



A secção local diz ainda que esta candidatura visa "romper com 24 anos de poder socialista e pôr termo a 42 anos de domínio da esquerda".

