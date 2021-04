Suzana Garcia foi aprovada por unanimidade pela direção do PSD para concorrer à Câmara da Amadora nas Autárquicas deste ano, anunciou esta quarta-feira o secretário-geral do partido, José Silvano. Perante as polémicas declarações da candidata sobre a castração química de pedófilos, Silvano garantiu que “não violam a essência do PSD”.









O coordenador autárquico quis deixar bem claro que “o PSD é contra a castração química e nunca apoiaria um candidato que defendesse” tal punição, tendo já rejeitado uma proposta do Chega no Parlamento. Pela “análise das posições públicas de Suzana Garcia”, a direção entendeu que a comentadora de assuntos criminais “não defende a castração química de pedófilos igual à do Chega”, mas antes “uma terapia medicamentosa para controlo da libido”, justificou Silvano. “Esta posição enquadra-se na pluralidade que o PSD tem para as câmaras do País”, reforçou o social-democrata. Mas logo a seguir fez uma ressalva: “Se fosse candidata ao Parlamento teria outro crivo.”

Tendo em conta a diversidade étnica da Amadora e algumas declarações de teor xenófobo da candidata, Silvano garantiu que Suzana Garcia “não é racista”, acrescentando que a advogada “até já tem um programa de tal modo elaborado para o município que vai fazer inveja”. E rejeitou qualquer aproximação ao Chega, uma vez que “a candidata recusou vários convites” daquele partido, considerou Silvano, defendendo que “é a candidata adequada, capaz de ganhar”. Porém, nem Silvano nem o líder do PSD, Rui Rio, falaram pessoalmente com Suzana Garcia. A decisão da direção baseou-se apenas nas declarações públicas da advogada.





Em Oeiras, o partido “ainda está a analisar o apoio à recandidatura do independente Isaltino Morais”, afirmou José Silvano, acrescentando que “todas as hipóteses estão em cima da mesa”, incluindo avançar com uma lista própria.

candidatos foram homologados esta quarta-feira pela comissão política nacional do PSD. Esta é quarta lista aprovada pela direção social-democrata, num total de 294 nomes já escolhidos para outras tantas câmaras.





CDS lidera 5 coligações



Em 5 municípios, a coligação de direita será presidida pelo CDS: Covilhã, Montemor-o-Novo, Mora, S. João da Madeira e Castro Verde. Em outras 5 autarquias, o PSD vai apoiar listas independentes: Vila Nova de Cerveira, Vidigueira, Penamacor, Alpiarça e Golegã.