Carlos Azeredo, capitão de Abril que liderou o derrube do regime salazarista no Norte do País, morreu esta quinta-feira pacificamente aos 90 anos, na sua casa, no Porto.Há 10 anos que sofria de Alzheimer. Era um dos ‘sete magníficos da Guiné’, um grupo muito próximo do general António Spínola, o primeiro Presidente da República no pós-25 de Abril de 1974.