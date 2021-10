Carlos César questiona se BE e PCP preferem direita no Governo ou fazer acordos à esquerda

O presidente do PS defendeu, esta quinta-feira, que Bloco e PCP têm de esclarecer "o que os move" nas negociações orçamentais, se preferem fazer oposição a um Governo de direita ou fazer acordos com um Governo de esquerda.

Esta questão sobre os objetivos políticos inerentes à atuação do Bloco de Esquerda e PCP nas negociações em curso da proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2022 foi colocada por Carlos César num texto que publicou na sua conta pessoal na rede social Facebook.

"Não participo no processo negocial que decorre, trabalhosamente, entre o Governo e os partidos. Porém, sinto que Bloco de Esquerda (BE) e PCP, como os partidos mais representativos na interlocução com o PS e o Governo, têm de tornar mais inequívoco, e dizer mais claramente aos portugueses, o que os move", sustentou o antigo presidente do Governo Regional dos Açores entre 1996 e 2012.