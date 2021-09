Os parceiros à esquerda querem forçar medidas ‘esquecidas’ pelo Governo em anteriores Orçamentos do Estado.Bloco de Esquerda, PCP e PAN vão também exigir compromissos em matérias que vão para lá da negociação orçamental, como a subida do salário mínimo.António Costa tem acenado com várias medidas, entre elas a redução do IRS para a classe média que, apesar de ser uma reivindicação dos três aliados, não chegou para satisfazer nenhum deles.