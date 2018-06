Cavaco desmaiou quando discursava na Guarda em 2014

O antigo Presidente da República teve um episódio semelhante ao de Marcelo.

tribuna, na Guarda, durante as comemorações do Dia de Portugal, que Cavaco se sentiu mal acabando por desmaiar. Na altura, foi imediatamente retirado pelos seguranças, pelo Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas e os ajudantes de campo do Exército e da Marinha para as traseiras da tribuna de honra onde foi assistido por volta das 10h40.



Depois de levado em braços, foi deitado no chão e recebeu assistência de bombeiros, médicos do INEM e da sua equipa médica pessoal. "O senhor Presidente da República sentiu uma reacção vagal [a expressão usada para descrever um desmaio ou princípio de desmaio], da qual recuperou rapidamente, nunca tendo perdido a consciência e sempre manifestou intenção de concluir o seu discurso", declarava à Lusa o major-general médico José Duarte, da Força Aérea



Marcelo Rebelo de Sousa desmaiou este sábado em Braga e foi levado em braços para um hotel próximo para ser assistido pelo INEM. Em 2014, no 10 de junho, Cavaco Silva - Presidente da República na altura - também desmaiou.Foi durante o discurso naassistência médica, Cavaco, na altura com 75 anos, retornou e concluiu o discurso, com protestos ao fundo.