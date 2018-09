Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

CDU alerta para "falta de manutenção" de equipamentos em bairro do Porto

A vereadora da CDU na Câmara do Porto alertou este domingo para a "falta de manutenção" de arruamentos e equipamentos no bairro de S. Roque da Lameira, em Campanhã, afirmando que permanece "uma sensação de abandono" daquela zona.



Segundo Ilda Figueiredo, que esta manhã visitou aquele bairro da cidade, com "mais de 400 fogos, distribuídos por cerca de 20 blocos", "não é a habitação em si" que está degradada, mas "os equipamentos e a envolvente".



A comunista referiu a existência de "contentores rebentados, espaços com árvores que não são tratadas, passeios e zonas degradadas", e apontou a inexistência de "acessos à estação de comboios de Contumil", o que constitui "um perigo sério".



"Quando os moradores saem da estação só há um passeio disponível e é estreito para tanta gente", disse.



Ilda Figueiredo adiantou que pretende levar na terça-feira a reunião do executivo os problemas que este domingo constatou no bairro, "para que haja mais atenção e intervenção" naquela zona.



A vereadora considerou também que faltam equipamentos, como um parque infantil.



"Há zonas agradáveis, mas a Câmara não intervém", acrescentou, dando como exemplo o ringue desportivo que existe no bairro vizinho Engenheiro Machado Vaz, que "está degradado".



A comunista referiu ainda as "dificuldades de acesso" que existem para "os moradores do início da rua de S. Roque, a partir do Cerco, devido a um corredor BUS colocado mesmo junto às casas".



"Vou colocar uma série de questões à Câmara para que haja intervenção e melhoras, que são necessárias", concluiu.