Centeno acredita que o Novo Banco não penalizará défice

Segundo as Finanças, o valor que será pedido ao Fundo de Resolução pelo Novo Banco poderá ser inferior aos 1149 milhões de euros

O Ministério das Finanças considera que a recapitalização do Novo Banco não deverá pôr em risco a meta do défice de 2019, já que o montante não está fechado e o défice beneficiará do saldo de 2018 e da receita do BPP.



Segundo fonte do gabinete de Mário Centeno citado pela Lusa, o défice de 2019 será ajudado pela melhoria do de 2018, que deverá ficar próximo de 0,6% do Produto Interno Bruto.



