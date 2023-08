Chega nega que Aníbal Pinto seja candidato à Câmara do Porto pelo partido

Fonte oficial do Chega desmentiu, esta sexta-feira, que Aníbal Pinto fosse o candidato do partido à presidência da Câmara Municipal do Porto. O comentador desportivo e advogado tinha revelado esta tarde a entrada na corrida autárquica portuense."O convite aos Candidatos Autárquicos é sempre endereçado pela Comissão Política Distrital com o aval da Direção Nacional do Partido, o que neste caso manifestamente não aconteceu. O Advogado Aníbal Pinto nunca foi convidado pelo Partido CHEGA para ser candidato à Câmara Municipal do Porto", informa o partido, em esclarecimento enviado aoA agência Lusa noticiou, entretanto, que o ex-presidente da concelhia de Matosinhos do Chega, Israel Pontes, formaliza esta sexta-feira a candidatura à Distrital do Porto do partido de André Ventura.A intenção será recuperar a militância no distrito, tendo apresentado Aníbal Pinto como futuro candidato à Câmara do Porto.