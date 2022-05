Chega vai ter festival de verão ao estilo do Avante

O partido de extrema-direita Chega vai ter a sua festa anual, o ‘Chega Fest’, ao jeito do ‘Avante’ do partido comunista, com música, outros eventos e um final com um discurso do presidente do partido, André Ventura.

A festa desta ano já tem datas marcadas: 29, 30 e 31 de julho, na Batalha. E já há artistas confirmados: Ivo Lucas (músico e ator, que namorou Sara Carreira, filha de Tony Carreira, e conduzia o carro onde ela morreu), atua no dia 29. Os Kind of Magic, banda de tributo aos Queen, no dia 30, e DJ, fados e folclores no dia 31, que será encerrado com o discurso de André Ventura.

"É um projeto desejado pelos militantes e pela estrutura e que apoiei desde o início. Será um grande convívio cultural, musical e também político da Portugalidade. Queremos que se transforme numa grande festa de verão anual do Chega", disse ao CM André Ventura.