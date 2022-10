Chega volta a colocar 'outdoor' no Marquês de Pombal em Lisboa após parecer da CNE

O Chega colocou esta terça-feira um 'outdoor' na Praça do Marquês de Pombal, em Lisboa, na sequência de um parecer da Comissão Nacional de Eleições (CNE), duas semanas após a retirada de todos os cartazes por decisão da Câmara Municipal.

"Existe um parecer da CNE que retira a legitimidade à Câmara Municipal de Lisboa para mandar retirar 'outdoors'", afirmou à Lusa fonte da direção nacional do Chega, confirmando a colocação, na manhã desta terça-feira , de um cartaz na Praça do Marquês de Pombal, com a mensagem política do partido: "+ salários, + pensões, - desperdício, - políticos".

Perante essa situação, o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas (PSD), considerou a atitude "inaceitável" e afirmou que a autarquia vai "notificar imediatamente o partido em causa para que retire este 'outdoor' da Praça do Marquês de Pombal".