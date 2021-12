Ir às Legislativas de janeiro coligado já é um desejo antigo do presidente do PSD, ainda antes das diretas do partido. A novidade agora é que Rui Rio já só quer uma coligação pré-eleitoral se puder contar com o PPM, e não apenas com o CDS-PP, recriando a famosa Aliança Democrática, do tempo de Francisco Sá Carneiro.