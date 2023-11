Antigos ministros de Durão Barroso e de Pedro Passos Coelho, como Nuno Morais Sarmento, José Luís Arnaut, Maria Luís Albuquerque, José Pedro Aguiar-Branco ou Miguel Poiares Maduro, vão marcar presença no 41.º Congresso do PSD, que decorre este sábado, em Almada. A reunião magna dos sociais-democratas é realizada a menos de quatro meses das primeiras eleições legislativas em que Luís Montenegro se apresentará como líder do partido.









Entre os antigos governantes que irão estar em Almada contam-se também Teresa Morais, Pedro Lynce ou Manuel Castro Almeida, segundo fontes do partido, citadas pela Lusa.

O 41.º Congresso Nacional do PSD, que contará com 886 delegados e cerca de 200 participantes, foi convocado para rever os estatutos, mas a crise política acabou por transformá-lo no arranque da campanha eleitoral das legislativas de dia 10 de março de 2024.





Entre as principais propostas para mudar os estatutos está a quota máxima para a direção do PSD na escolha de candidatos a deputados, até dois terços do total.