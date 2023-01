"É ridículo toda esta encenação. Todos os casos que aconteceram têm um responsável: António Costa": BE critica primeiro-ministro

Conselho de Ministros aprova questionário de 34 perguntas e compromisso de honra a novos membros do Executivo

O conselho de ministros aprovou esta quinta-feira um mecanismo de escrutínio para novos governantes, na sequência das últimas nomeações polémicas no governo.

O questionário terá 34 perguntas e um compromisso de honra. As cinco áreas a avaliar estão relacionadas com as atividades atuais ou anteriores do indigitado, com impedimentos ou conflitos de interesse, com a situação patrimonial e os inquéritos em curso que vão permitir ao próprio responsabilizar-se.



De acordo com a ministra da presidência, Mariana Vieira da Silva, o mecanismo vai entrar em vigor a partir do dia seguinte à divulgação que vai acontecer "nos próximos dias ou horas".