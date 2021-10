Conselho Nacional do PSD rejeita proposta de Rui Rio. Partido vai a eleições a 4 de dezembro

O Conselho Nacional do PSD rejeitou esta quinta-feira a proposta da direção para adiar a marcação do calendário interno para depois da votação do Orçamento do Estado.

Segundo relatos feitos à Lusa, o requerimento foi rejeitado com 71 votos contra, 40 a favor e 4 abstenções.

Com este 'chumbo' a proposta inicial da direção enviada na quarta-feira a meio da tarde aos conselheiros nacionais que previa diretas em 04 de dezembro (com eventual segunda volta no dia 11) e Congresso entre 14 e 16 de janeiro foi a votos, tendo sido aprovada sem votos contra.



Em caso de crise que leve à dissolução da AR, o líder atual continuará em funções até fevereiro.



Esta votação representa uma derrota para Rui Rio, que queria adiar as eleições internas para depois da votação do Orçamento do Estado para 2022.



"O Conselho Nacional entendeu que não era relevante o que vai acontecer na votação na generalidade e na especialidade do OE", justificou José Silvano. O deputado do PSD considera que o resultado na noite "é uma derrota para a proposta dele [Rui Rio]. Se significa alguma coisa a mais, ou se influência a decisão dele, terá de ser ele a decidir."