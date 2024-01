Conselho Regional do PSD/Madeira convocado para quinta-feira

O PSD/Madeira convocou hoje uma reunião do Conselho Regional para quinta-feira, para discutir a situação política no arquipélago, na sequência da demissão do presidente do executivo, o social-democrata Miguel Albuquerque.

Segundo uma nota do partido, a reunião do órgão máximo dos sociais-democratas madeirenses entre congressos irá decorrer no Centro de Congressos da Madeira, no Funchal, estando previstas declarações à comunicação social no final do encontro, cerca das 19h00.

Uma reunião do Conselho Regional do PSD/Madeira esteve agendada para segunda-feira, para aprovar o nome do sucessor de Miguel Albuquerque à frente do Governo Regional (PSD/CDS-PP), mas acabou por ser cancelada nesse dia, depois de o líder do executivo ter formalizado a sua renúncia junto do representante da República, Ireneu Barreto.

O representante aceitou o pedido de demissão de Miguel Albuquerque, mas esclareceu que ainda não decidiu em que data produz efeitos, admitindo que isso possa acontecer só depois da discussão e aprovação do Orçamento Regional para este ano na Assembleia Legislativa, o que deverá ocorrer na próxima semana.

Miguel Albuquerque anunciou na sexta-feira que iria renunciar ao cargo, dois dias depois de ter sido constituído arguido no âmbito de um processo em que são investigadas suspeitas de corrupção na Madeira e que levou à detenção do presidente da Câmara do Funchal, Pedro Calado (PSD), e de dois empresários ligados ao setor da construção civil e do turismo.

Segunda-feira, no final da reunião com o representante da República, Albuquerque recusou-se a dizer quem será indicado para o substituir, adiantando que iria novamente reunir-se com os órgãos do partido.

"Serão reuniões informais com as cúpulas do partido, no sentido de encontrarmos uma solução que esteja em consonância com aquilo que sejam os interesses também desta maioria [PSD/CDS-PP, com acordo de incidência parlamentar com o PAN] e em consonância com os interesses da população da Madeira", disse.

Albuquerque revelou também que vai manter-se como presidente do PSD/Madeira até à realização de um novo congresso, ainda sem data marcada, mas que não vai ocupar o lugar de deputado na Assembleia Legislativa Regional.

O presidente do Governo da Madeira foi constituído arguido num inquérito que investiga suspeitas de corrupção, abuso de poder, prevaricação, atentado ao Estado de direito, entre outros crimes.



Esta terça-feira, na Presidência do Governo da Madeira, na Quinta Vigia, estiveram os secretários regionais e várias figuras do PSD/Madeira.