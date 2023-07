As contas bancárias de Marco Capitão Ferreira vão ser passadas a pente fino pelo Ministério Público e pela Polícia Judiciária, no âmbito do inquérito ‘Tempestade Perfeita’.



Com esta diligência, a investigação quer verificar se Capitão Ferreira ficou com os 61 500 euros que recebeu do contrato celebrado com a Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional (DGRDN), em março de 2019, ou se parte desse dinheiro terá sido canalizado para eventual benefício de terceiros.









