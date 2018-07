Mesquita Machado condenado a três anos de prisão com pena suspensa

Restantes arguidos, entre eles dois deputados do PS na Assembleia da república, foram absolvidos.

Mesquita Machado foi condenado esta quarta-feira a três anos de prisão com pena suspensa no caso das Convertidas.

Os restantes arguidos, entre eles dois deputados do PS na Assembleia da república, foram absolvidos.



Para o tribunal, Mesquita Machado teve intenção de favorecer patrimonialmente a filha e o genro, lesando o erário público.



O antigo autarca socialista foi condenado por um crime de participação económica em negócio, em concurso aparente com um crime de abuso de poderes.



No processo, eram também arguidos os restantes cinco vereadores socialistas no mandato 2009-2013, que acabaram absolvidos.



A expropriação, aprovada em maio de 2013, foi anulada pelo novo executivo saído das eleições desse mesmo ano, liderado por Ricardo Rio.