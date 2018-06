Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Costa com agenda institucional em Sacramento na despedida da Califórnia

Primeiro-ministro vai ser recebido pelo governador do Estado, Jerry Brown.

07:30

O primeiro-ministro despede-se esta quinta-feira de três dias de presença na Califórnia, cumprindo em Sacramento uma agenda sobretudo de caráter institucional, sendo recebido pelo governador do Estado, Jerry Brown.



Em Sacramento, capital do Estado da Califórnia, o primeiro-ministro reúne-se com Jerry Brown, um dos mais carismáticos dirigentes democratas entre as décadas de 70 e 90.



Neste período, Jerry Brown, destacado político democrata, concorreu por três vezes à nomeação presidencial pelo partido. Enfrentou por duas vezes Jimmy Carter (1976 e 1980) e por uma vez Bill Clinton (1992).



Fonte diplomática disse à agência Lusa que um dos principais objetivos desta visita de sete dias do primeiro-ministro aos Estados Unidos visa precisamente "salientar o crescente peso" da comunidade portuguesa e dos lusodescendentes em vários domínios neste país.



No plano político, ao nível federal, destacam-se três representantes da Califórnia: Devin Nunes (presidente do Comité de Serviços de Informações, republicano), David Valadão (republicano) e Jim Costa (democrata).



Segundo estatísticas oficiais de 2016, residem nos Estados Unidos 1,375 milhões de cidadãos portugueses e lusodescendentes, dos quais 242 mil nascidos fora deste país.



O Estado onde residem mais portugueses e lusodescendentes é a Califórnia com cerca de 350 mil - uma comunidade que se tem queixado de estar mais afastada do poder político português.



António Costa desloca-se logo pela manhã ao Capitólio Estadual de Sacramento, onde será aprovada uma resolução para institucionalizar o "Dia de Portugal", fazendo, depois, uma intervenção, após o discurso formal do presidente do Senado, Toni Atkins.



Após o encontro com o governador da Califórnia, ao fim da manhã, o primeiro-ministro participa numa conferência sobre o tema dos "caminhos cruzados" de Portugal e deste Estado norte-americano no desenvolvimento de energias limpas.



Antes de partir para Nova Iorque ao início da tarde, António Costa vai reunir-se com o diretor da autoridade estadual para o combate e prevenção de incêndios [a Calfire], Ken Pimlot.



A Califórnia é uma das zonas do mundo mais afetadas por violentos incêndios florestais e o Governo português está interessado em aprofundar o seu conhecimento sobre o sistema de organização californiano de prevenção e combate.