Costa considera importante investigação independente sobre ataque em hospital de Gaza

O primeiro-ministro português considerou esta quarta-feira importante haver uma "investigação independente para que não haja dúvidas sobre quem efetivamente disparou o míssil" sobre um hospital na Faixa de Gaza, e pediu a Israel que pare o ataque ao enclave.

No debate preparatório sobre a reunião da próxima semana do Conselho Europeu, no parlamento, o deputado único do Livre, Rui Tavares, defendeu que Portugal "tem toda a obrigação" de estar do lado das exigências feitas pelo secretário-geral das Nações Unidas, designadamente no que se refere ao apelo a um cessar-fogo ou a "uma missão de investigação independente" para esclarecer a origem do ataque sobre um hospital na Faixa de Gaza, esta terça-feira.

Na resposta, António Costa reconheceu que, além das condenações, é importante que "haja o apoio a todas as propostas apresentadas pelo secretário-geral das Nações Unidas".