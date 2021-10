O Governo está sob alta pressão. BE e PCP ameaçam chumbar o Orçamento do Estado (OE) para 2022 se o Governo não afinar as agulhas mais para a esquerda. Diante deste cenário, o primeiro-ministro, António Costa, avisou esta quinta-feira que eleições antecipadas seria “completamente irracional”, mas depois promete “esconder o dedo refilão” e “fazer figas” para que o OE seja viabilizado.