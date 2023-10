Costa garante que TAP só é vendida com hub em Lisboa

António Costa garantiu esta segunda-feira durante o debate do Orçamento do Estado para 2024 que a TAP só será vendida com hub em Lisboa. O primeiro-ministro destacou os critérios que serão tidos em conta para a privatização da companhia aérea."O último critério é mesmo o preço. O primeiro é a preservação da importância da TAP para a economia portuguesa a e a preservação do hub de Lisboa. A privatização ocorrerá no estrito respeito pela vocação estratégica da TAP porque foi por isso que adquirimos a parte necessária do capital em 2015 e que fizemos aumento de capital em 2020", disse.António Costa ressalvou, contudo, que, "para alcançar esse objetivo, não é necessário ter 100% do capital ou sequer 51% do capital, depende de quem seja o sócio e depende de qual seja o pacto social entre os sócios".