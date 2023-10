Costa diz que oposição quer "assustar os portugueses" com o tema do aumento do IUC

O primeiro-ministro afirmou esta segunda-feira, no início do debate sobre a proposta de Orçamento do Estado para 2024, que a oposição "quer assustar os portugueses" com todas as acusações "falsas" que tem feito acerca do Governo. Em causa, estarão as críticas e menções feitas nos últimos dias ao Imposto Único de Circulação (IUC).António Costa reforçou que, ao contrário daquilo que os partidos de direita diziam no ano passado, o Executivo não fez um corte de mil milhões de euros nas pensões."A hipótese nunca esteve em cima. Um ano depois, os pensionistas conhecem a verdade. Mais uma vez, tal como no ano passado, a oposição quer assustar os portugueses. Desta vez anunciando aumentos estratosféricos do IUC", referiu.O primeiro-ministro assegurou que "cada cidadão que for pagando o seu IUC poderá verificar que, no máximo dos máximos, pagará mais 25 euros em todo o ano de 2024".Costa acusou a oposição de querer reduzir a questão orçamental à questão do IUC, por não querer "discutir a valorização dos salários e das pensões, a redução do IRS, o aumento das prestações sociais, o reforço no investimento público e os bons resultados económicos orçamentais".Durante a intervenção, o líder do Executivo relembrou de o PSD de ter apresentado em agosto uma proposta de descida do IRS para 2024 e de rapidamente a ter esquecido, "como a juventude com amores de verão", enterrando-a na areia.

"Depois de na campanha eleitoral o PPD/PSD ter assumido como sua prioridade a descida imediata do IRC -- e ter remetido lá para 2025 ou 2026 uma eventual descida de IRS, se as condições o permitissem - lembraram-se a meio do verão que, afinal, queriam descer o IRS, O PPD/PSD assumiu essa proposta como se assumem os amores de verão: enterram-se na areia", declarou o líder do executivo, recebendo palmas da bancada do PS.

O primeiro-ministro concluiu o discurso dando destaque a todas as metas que o Governo conseguiu alcançar, como o aumento dos salários e pensões e a redução dos impostos e da dívida social.Ainda dirigindo-se às bancadas dos partidos à direita do PS, António Costa declarou: "Por mais que inventem, por mais que queiram desconversar, a verdade é que este é mais um orçamento que aumenta os rendimentos dos trabalhadores, dos jovens, dos pensionistas, de todas as famílias portuguesas".Joaquim Miranda Sarmento, deputado do PSD, dirigiu-se a António Costa e prometeu desmitificar todos os argumentos do primeiro-ministro. "É a estratégia do [PS] é a do duplo E: Empobrecimento e emigração", vincou.