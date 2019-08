O parecer solicitado por António Costa à Procuradoria-Geral da República (PGR) sobre casos de contratos de familiares de governantes foi feito com caráter de urgência.A informação foi confirmada aopelo gabinete de Lucília Gago.Em termos práticos, este "caráter de urgência" significa que o parecer terá de ser relatado "no mais curto prazo possível", conforme dita o regimento do Conselho Consultivo da PGR, no qual se sublinha que estes pareceres "têm prioridade sobre os demais não urgentes".Caso o primeiro -ministro não especificasse este caráter de urgência, o Conselho Consultivo teria 60 dias a contar da sua distribuição. O que significava que o parecer seria conhecido em cima das Legislativas de 0 de outubro.Independentemente das conclusões, certo é que o parecer poucos estragos fará."Dá uma opinião jurídica abalizada que vincula a administração pública e não os tribunais. Não tem força de lei", explica o jurista Rui Pereira. Além disso, este parecer terá por base a atual lei das incompatibilidades, sendo que a nova, publicada agora em Diário da República, entrará em vigor no arranque da próxima legislatura.Ou seja, alerta o penalista: "Ninguém vai ser demitido retroativamente".O Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, insistiu oesta quinta-feira que "seria absurdo" fazer uma interpretação literal da lei das incompatibilidades e esclareceu que esta é a posição do primeiro-ministro.No entanto, esta quinta-feira, o deputado Porfírio Silva assinalou que o PS está "no plano daqueles que querem que a lei seja cumprida", mesmo que isso implique demissões: "Não fazemos nenhuma restrição".