Polémica com golas antifumo destapa mais negócios em família

A polémica em torno da aquisição das golas antifumo, que causou a demissão de um adjunto do secretário de Estado da Proteção Civil, já permitiu identificar mais três governantes cujos familiares têm negócios com entidades públicas e colocam em risco a sua permanência no Governo: Pedro Nuno Santos, ministro das Infraestruturas e Habitação, Francisca van Dunem, ministra da Justiça, e Graça Fonseca, ministra da Cultura.A Procuradoria-Geral da República (PGR) não indica uma data para o Conselho Consultivo ter pronto o parecer jurídico pedido pelo primeiro-ministro sobre incompatibilidades e impedimentos.Desde o final de 2017, são já seis os governantes apanhados em situações suspeitas de incompatibilidade: aos três acima referidos acrescem Pedro Siza Vieira, quando era ministro Adjunto, João Paulo Rebelo, secretário de Estado do Desporto, e José Artur Neves, secretário de Estado da Proteção Civil.As empresas do pai de Pedro Nuno Santos celebraram contratos com entidades públicas já no período em que o filho era governante. O marido de van Dunem tem colaborações regulares com o Governo e o pai da ministra da Cultura presta serviços a entidades públicas.Para esclarecer se existem incompatibilidades e impedimentos que envolvam governantes, o primeiro-ministro pediu, na última terça-feira, um parecer jurídico ao Conselho Consultivo da PGR. Questionada sobre até quando será emitido este parecer, a PGR disse apenas que o pedido está em análise.