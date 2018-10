António Costa prefere aumentar só os salários mais baixos da Função Pública

Primeiro-ministro admitiu preferir garantir aumentos mais significativos aos funcionários públicos com salários mais baixos do que aumentar pouco toda a Função Pública.

21:31

Vai mesmo haver aumentos para a Função Pública, admitiu o primeiro-ministro em entrevista à TVI emitida na noite desta segunda-feira, 1 de Outubro. Mas resta ainda saber se vão ser aumentados todos os funcionários públicos ou somente, recuperando a fórmula utilizada pela então ministra das Finanças Manuela Ferreira Leite, aqueles que tiverem remunerações mais baixas.



No entanto, para António Costa a preferência é clara e passa por conferir um aumento mais significativo apenas para os funcionários públicos com salários mais baixos.



"A minha opção pessoal, mas numa negociação a minha vontade vale tanto como as restantes, é que teria maior eficácia concentrar a margem que existe em quem mais precisa, do que disseminar de forma igualitária entre todos, beneficiando todos pouco", afirmou o também secretário-geral do PS na entrevista conduzida pelos jornalistas Sérgio Figueiredo e Judite de Sousa.



Depois de ter inicialmente mostrado preferência pela contratação de mais funcionários públicos, Costa assume agora abertamente que haverá aumentos na Função Pública.