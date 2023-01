Costa recusa-se a responder a pergunta do CM sobre se mantém confiança política na ministra da Agricultura

questionou António Costa sobre se ainda "mantém a confiança na ministra da Agricultura", pergunta que ficou sem resposta do primeiro-ministro.A questão surge depois de a manchete do CM desta quinta-feira revelar que a secretária de Estado da Agricultura, Carla Alves, tinha contas arrestadas, o que levou à demissão da recém empossada governante, que esteve pouco mais de 24 horas no cargo.Esta sexta-feira, o jornal Público avança que Carla Alves teria informado a ministra da Agricultura , Maria do Céu Antunes, sobre a situação, algo que o Ministério já veio desmentir em comunicado.