Costa salienta "grande sentido humanista" de Guterres como porta-voz da ONU

O primeiro-ministro, António Costa, defendeu esta quinta-feira que o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, expressou-se com "grande sentido humanista" nas declarações que fez sobre a degradação da situação humanitária no território palestiniano.

"Sobre esse assunto o Governo português já falou ontem [quarta-feira] de uma forma clara e inequívoca de total apoio e solidariedade com o secretário-geral das Nações Unidas, que se expressou com um grande sentido humanista, na afirmação do direito internacional e daquilo que são as resoluções aprovadas na ONU, das quais, naturalmente, [Guterres] é porta-voz", disse António Costa, à entrada para uma reunião do Conselho Europeu, em Bruxelas.

O primeiro-ministro acrescentou que, apesar de as atenções estarem esta quinta-feira voltadas para o agravamento das tensões no Médio Oriente, "o início da nova guerra não acabou com a guerra anterior, que prossegue, portanto, a solidariedade para com a Ucrânia também tem de prosseguir".



Em causa estão declarações de António Guterres feitas na terça-feira, na abertura de uma reunião do Conselho de Segurança da ONU, em inglês, em que considerou ser "importante também reconhecer que os ataques do Hamas não aconteceram do nada", acrescentando que o "povo palestiniano tem sido submetido a 56 anos de ocupação sufocante".





O secretário-geral da ONU defendeu que "as queixas do povo palestiniano não podem justificar os ataques terríveis do Hamas", assim como "esses ataques terríveis não podem justificar a punição coletiva do povo palestiniano".No início da sua intervenção, António Guterres disse que condena "inequivocamente os atos de terror horríveis e sem precedentes do Hamas em Israel" e que "nada pode justificar a morte, os ferimentos e o rapto deliberados de civis -- ou o lançamento de mísseis contra alvos civis".Em reação a estas declarações, na mesma reunião, o ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel, Eli Cohen, acusou António Guterres de estar desligado da realidade e de mostrar compreensão pelo ataque do Hamas de 07 de outubro com um "discurso chocante".Na rede social X (antigo Twitter), o embaixador israelita na ONU, Gilad Erdan, pediu a demissão imediata de António Guterres das funções de secretário-geral desta organização. Gilad Erdan anunciou ainda que Israel ia deixar de conceder vistos a representantes da ONU.