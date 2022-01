Cotrim de Figueiredo dá a palavra em como não fará governo com o Chega

Numa arruada noturna por Lisboa, que começou no Cais do Sodré e terminou em Santos, o presidente da Iniciativa Liberal (IL) deu a sua palavra, quando interpelado por jovens, em como não integrará um governo com o Chega.

"Tens a minha palavra. Podes ter a certeza de que a IL não vai fazer parte de uma solução governativa com o Chega", garantiu João Cotrim de Figueiredo, na sexta-feira à noite, a Diogo, de 19 anos, que o questionou sobre o que tencionava fazer após 30 de janeiro.

Dizendo não querer "de todo" o Chega no poder, Diogo assumiu, perante o liberal, que estava a pensar votar no PS porque era maneira de afastar o partido liderado por André Ventura.

Na resposta, Cotrim de Figueiredo tranquilizou-o e pediu-lhe, até, para espalhar pelos amigos de que a IL "só tem uma palavra" e, portanto, "faz o que diz e diz o que faz".

A questão não ficou por aqui com um outro jovem, com amigos numa esplanada, que no momento em que passava a comitiva partidária quis saber como é que o partido liberal tencionava formar governo sem a formação de Ventura.

"Como pretende ter maioria ou formar governo sem o Chega?", indagou.

Insistindo que já disse "20 vezes" que não contará com o Chega, Cotrim de Figueiredo ressalvou que, na sua aritmética, só entra a IL e o PSD e, caso tenha votação suficiente, também o CDS-PP.

"Nem PS, nem PCP, nem BE, nem Chega", sublinhou, acrescentando que o que aconteceu nos Açores, onde os deputados do Chega e da IL asseguraram a maioria necessária para aprovar o programa de Governo e o Orçamento local, não se vai repetir.

Além de reafirmar que não fará acordos com o Chega, Cotrim de Figueiredo aproveitou para explicar, logo no arranque daquela que foi a primeira arruada da IL para as legislativas, que a cruz no boletim de voto é para colocar na IL e não na opção "encarnada", numa alusão ao PS.

Enquanto caminhava, rodeado sobretudo de jovens que iam gritando "liberal", Cotrim de Figueiredo, perante uma fila de trânsito, afirmou que o país, tal como a rua naquela ocasião, está parado, precisando de crescer e, isso, "só com a IL".

À medida que seguia pelo Cais de Sodré até Santos e abordado por uma senhora, com idade diferente dos que o acompanhavam, confidenciou com um sorriso que as coisas "já estiveram a correr pior" para a IL.

Entre 'selfies', o presidente da IL gravou ainda vídeos para a mãe e cunhada do Daniel, a pedido deste, onde além do voto pediu para estas convencerem as amigas.

"Olá, já sei que vão votar na IL, obrigada por isso e, já agora, convençam as suas amigas", ressalvou.

Também ouviu relatos de quem tem de emigrar no final de concluir o ensino superior, por Portugal não oferecer condições, situação para qual, quase diariamente, Cotrim de Figueiredo tem alertado.