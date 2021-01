António Costa é o primeiro a ser vacinado contra a Covid-19. Saiba quais os políticos na lista de prioritários

Um total de sete ministros, incluindo o líder do Governo António Costa, e oito secretários de Estado vão ser incluídos na próxima fase de vacinação contra a Covid-19, por estarem na linha da frente do combate à pandemia ou por assumirem papéis de destaque no âmbito da presidência portuguesa da União Europeia (UE).



Costa será o primeiro na lista de prioridades

Despacho sobre definição de prioridades de vacinação no Governo

, seguem-se os ministros de Estado, o ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho; ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita; ministra da Justiça, Francisca Van Dunem; ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social; ministra da Saúde, Marta Temido; ministro do Ambiente e Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes; ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos; os secretários de Estado do Ministério da Saúde e os os cinco secretários de Estado que exercem funções na coordenação regional de combate à pandemia e da secretária de Estado dos Assuntos Europeus.





Com o fim da primeira fase da vacinação, que incluiu os profissionais de saúde e a primeira dose de utentes e funcionários de lares, as prioridades vão agora para novos grupos, já na próxima semana. Estão incluídos os maiores de 80 anos, as pessoas com mais de 50 anos com comorbilidades, bombeiros, polícias, militares e titulares de órgãos de soberania.





Por esta razão, o primeiro-ministro assinou um despacho em que é pedido aos vários órgãos de soberania uma seleção de quem deverá receber a vacina, “dadas as limitações das doses” que chegam semanalmente ao País. Foi nesse sentido que o primeiro-ministro escreveu ao Presidente da República, ao presidente da Assembleia da República, procuradora-geral da República ou à provedora de Justiça, entre outros, para que apurem nas suas instituições quem são os prioritários.