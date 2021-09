O Chega teve melhores resultados em concelhos com taxa de crime e poder de compra mais elevados que a média nacional. E nos locais com menos hospitais e médicos. O partido de extrema-direita, que se candidatou pela primeira vez nas autárquicas, elegeu 19 vereadores com os 207 mil votos que recebeu no domingo - triplicando os 67 mil das Legislativas de 2019, mas muito aquém dos 496 mil alcançados por André Ventura nas Presidenciais de janeiro.