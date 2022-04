Cristina Rodrigues, ex-deputada do PAN que passou a não inscrita depois de se ter desvinculado do partido e que agora integra a assessoria parlamentar do Chega, foi constituída arguida, no passado dia 31 de março, no processo do 'apagão informático' de 2020, que teve como resultado a eliminação indevida de emails de dirigentes do PAN, apurou o CM.









