Das eleições antecipadas “nasceu uma maioria requentada, cansada”, diz Marcelo Rebelo de Sousa

"Uma maioria que nasce já com o desgaste de seis anos de governo teve praticamente um ano foi perdido numa legislatura um pouco patológica, porque eram quase quatro anos e meio, mas é mentira porque são três anos e um é ano de eleições. Mas foi um ano praticamente perdido", diz sobre a análise de 2022.



O Presidente da República lembra que o "ano praticamente perdido" levou ao atraso na execução do PRR. Já a inflação, provocada pela invasão russa, prejudicou a coesão do país no período pós-pandemia. Ainda assim, Marcelo Rebelo de Sousa considera que os indicadores económicos "foram melhores do que o esperado".



Sobre a luta dos professores, Marcelo disse: "É preciso corrigir desigualdades entre professores. Há caminho para fazer e tem de haver da parte do governo e da parte dos professores essa predisposição para pensar nos alunos, nas famílias, na sociedade".



