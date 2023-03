De saída da TAP, ex-CEO promete levar Inspeção-Geral de Finanças a tribunal

A agora exonerada CEO da TAP garante que vai "retirar todas as consequências legais" daquilo que diz ser um "comportamento discriminatório" da Inspeção-Geral de Finanças que lhe provocou "perplexidade".



A ameaça de Christine Ourmières-Widener está plasmada no contraditório do relatório da IGF sobre a polémica indemnização de Alexandra Reis quando saiu da companhia aérea.





"Vem a respondente manifestar a sua perplexidade ao constatar que, lamentavelmente, foi a única pessoa diretamente ouvida na auditoria que não foi ouvida pessoalmente perante a Inspeção-Geral de Finanças (IGF)", acusa Ourmières-Widener.O tom do lamento endurece na frase seguinte: "Fica devidamente registado este comportamento discriminatório por parte da IGF, relativamente ao qual não deixará de se retirar, em devido tempo, todas as consequências legais".Em atualização