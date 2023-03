Alexandra Reis vai ter de devolver indemnização de 450 mil euros à TAP

TAP já deu instruções para recuperar montante pago a Alexandra Reis

A TAP já deu instruções aos seus advogados para a devolução da indemnização paga a Alexandra Reis e diz que os seus administradores agiram "de boa-fé" no processo, segundo o contraditório da transportadora à auditoria da IGF.

No documento, hoje divulgado no âmbito da publicação do relatório de auditoria da Inspeção-Geral de Finanças (IGF), a TAP informou que, "através dos seus advogados, já comunicou aos mandatários" de Alexandra Reis a "sua intenção de exigir a devolução do pagamento integral da quantia que venha a ser indicada por esta inspeção-geral no seu relatório final homologado pelo Governo".

Alexandra Reis vai ter de devolver um total de 450.110,26 euros da compensação que lhe foi paga pela TAP, de acordo o relatório da auditoria.