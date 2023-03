Manuel Beja diz ter tentado travar saída de Alexandra Reis e "culpa" Governo

Manuel Beja, esta segunda-feira exonerado do cargo de presidente do conselho de administração da TAP, indica que se opôs à saída de Alexandra Reis da administração da companhia aérea, tendo apenas dado sequência ao processo por "boa-fé e segundo a instrução da tutela".O agora ex-"chairman" publicou um comunicado na sua conta do LinkedIn no qual começa por referir que "tentou sem sucesso evitar" a saída de Alexandra Reis, considerando que essa alteração no conselho de administração "reflete problemas de governança na empresa"."No entanto [a saída de Alexandra Reis], foi aprovada pelo acionista, nesta matéria representado pela tutela setorial. A partir do momento em que essa indicação foi dada pelo representante do acionista, numa matéria que é da exclusiva responsabilidade deste, entendi que era minha responsabilidade fiduciária, como PCA, dar-lhe sequência, tendo presente a racionalidade económica apresentada e a legalidade confirmada pela sociedade de advogados contratada para o efeito, através da Presidente da Comissão Executiva", prossegue."Foi assim, de boa-fé e segundo a instrução da tutela, que cumpri o meu dever de lealdade na implementação de uma decisão (a composição do CA) que é legitimamente tomada pelo acionista", sublinha o gestor."No entanto, é agora claro, o conselho jurídico recebido e executado de boa-fé teve erros", acrescenta.