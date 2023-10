Debates quinzenais regressam ao parlamento dia 18 de outubro

Os debates quinzenais no parlamento recomeçam no dia 18 de outubro. De acordo com a deputada socialista Palmira Maciel, que esta quarta-feira transmitiu aos jornalistas as informações sobre a reunião da conferência de líderes, no mesmo dia haverá o debate preparatório do Conselho Europeu.O primeiro-ministro, António Costa, vai enfrentar os deputados já depois da entrega do Orçamento de Estado, que está marcada para dia 10. O debate das contas do estado começa na generalidade nos dias 30/31.

O regresso dos debates quinzenais com o primeiro-ministro chegou a estar agendado para dia 27 de setembro, mas teve de ser adiado devido ao facto de o Chega ter apresentado uma moção de censura ao Governo e de o novo Regimento da Assembleia da República, aprovado em julho, estipular que os debates com o chefe do executivo no parlamento não se podem realizar "na quinzena seguinte à discussão de moções de confiança ou de moções de censura".