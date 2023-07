"Deixo à justiça o que é da justiça": António Costa sobre as buscas a Rui Rio e PSD

A casa do ex-presidente do PSD, Rui Rio, foi esta quarta-feira alvo de buscas. O social-democrata é suspeito de contratar assessores e pagar através da Assembleia da República. A Polícia Judiciária fez também buscas na sede nacional do PSD, na sede da JSD, na sede distrital do PSD Porto e nas casas do deputado Hugo Carneiro e de Florbela Guedes, assessora de longa data de Rui Rio.

O primeiro-ministro, António Costa, referiu esta quarta-feira que não se vai pronunciar sobre as buscas que visaram sedes do PSD e alguns deputados do partido, entre os quais o antigo dirigente Rui Rio . "Deixo à justiça o que é da justiça", começou por explicar.Costa, que respondia às perguntas dos jornalistas no final da cimeira da NATO em Vilnius, na Lituânia, afirmou que confia na justiça em Portugal e que ninguém está livre de vir de ser punido pelos crimes que comete. Apelou à presunção da inocência e disse que ia deixar as autoridades fazerem o seu trabalho."Não vale a pena trazer para a praça pública aquilo que é do campo da justiça. Aí sempre tive estive em total concordância com Rui Rio, quando dizia que não devemos fazer julgamentos de tabacaria. Deixemos a justiça trabalhar. Os portugueses têm todas as razões para confiar na justiça. Se há crimes, eles serão devidamente investigados e punidos", salientou.