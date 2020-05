Deputada Claúdia Santos com parecer positivo para o Conselho de Disciplina da FPF

A Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados deu parecer positivo à nomeação de Claúdia Santos para o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, cargo que irá acumular com o de deputada do Partido Socialista na Assembleia da República.De acordo com o parecer não existe incompatibilidade na cumulação das duas funções. "Não só não se pode falar de incompatibilidade na cumulação de tais funções, como também não se pode falar em situação de impedimento", pode ler-se no parecer a que o CM teve acesso.Recorde-se que o FC Porto e o antigo presidente da Liga de clubes, Mário Figueiredo, já criticaram a escolha de Cláudia Santos. Mário Figueiredo recorreu às redes sociais revelou que a escolha de Fernando Gomes para encabeçar a lista nas próximas eleições federativas nutre uma "inimizade grave" pelo FC Porto e destaca a afinidade da mesma com o Benfica.O antigo presidente da Liga faz ainda referência ao facto dos juízes não poderem julgar casos em que ocorra "desconfiança sobre a sua imparcialidade" mas que o mesmo é permitido aos deputados.