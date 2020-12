Deputado do PSD revolta militares com uso da palavra “marmanjo”

Uma publicação nas redes sociais do deputado do PSD Cristóvão Norte, sobre os critérios na vacinação contra a Covid-19, na qual critica a prioridade aos militares das Forças Armadas, que apelida de "marmanjo do Exército", está a ser criticada por militares no ativo e fora da efetividade de serviço. Ao CM, o próprio almirante Silva Ribeiro, Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, pede "consideração , estima e respeito por quem serve Portugal".

"O simulador [da vacina] diz-me que uma familiar minha, idosa, 79 anos, a sofrer de cancro , não faz parte do grupo prioritário de vacinação, ficando para depois de abril; mas que um marmanjo do Exército, na flor da idade, sem problemas de saúde , é já na 1.a fase. Que raio de critérios são estes?", escreveu Cristóvão Norte.

O tenente-coronel António Mota, da Associação de Oficiais das Forças Armadas, diz "compreender a frustração", mas alerta o deputado que "não fica bem descarregar nos militares, ainda para mais usando o termo marmanjo", que popularmente descreve uma pessoa grosseira, sem escrúpulos e preguiçosa. "Não me agrada nada, até porque as prioridades não são responsabilidade das Forças Armadas e não há privilégio nenhum: na primeira fase apenas será vacinado pessoal do Hospital das Forças Armadas de Lisboa e Porto e do Centro de Apoio Militar Covid de Belém, que estão em contacto direto com doentes" da pandemia. António Mota recorda mesmo que esses militares "ficaram para último - comparados com outros hospitais - e ainda não se sabe o dia exato em que serão vacinados, enquanto em outros locais já vai, e bem, avançado". Lembra que os hospitais das Forças Armadas já receberam centenas de doentes Covid de unidades do Serviço Nacional de Saúde: "não tratamos só militares!"

Já Lima Coelho, da Associação Nacional de Sargentos, diz ser "triste" a intervenção do deputado. "Não mereceria um comentário sério, porque a considero pouco séria". "Compreendo a preocupação com a familiar, mas aconselho mais moderação. Se ele agora tem a liberdade para dizer baboseiras , aos militares o deve!", afirma. Lima Coelho diz já ter "feito chegar a quem de direito a nossa indignação ". "Seria importante que o Comandante Supremo das Forças Armadas [o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa] tivesse uma intervenção ", alerta.

Já o principal chefe militar, o almirante Silva Ribeiro, reagiu por escrito: " Faço votos para que, no novo ano, caso o Sr Deputado Norte volte a referir-se a militares do Exército, ou a quaisquer outros, encontre palavras que, de forma clara e sem entendimentos diversos, mostrem consideração, estima e respeito por quem serve Portugal com brio e relevância, no mar, no ar ou em terra, na paz e na guerra".

Fonte do PSD disse ao CM que Cristóvão Norte usou a expressão "marmanjo" para descrever "homens adultos", "não querendo ofender os militares".