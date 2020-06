“Paz não é uma certeza”, diz comandante dos 180 militares portugueses na República Centro-Africana

"A paz não é uma certeza, nem uma constante”. É assim que o tenente-coronel Capinha Henriques, comandante dos 180 militares portugueses na República Centro-Africana, em missão das Nações Unidas, descreve a atual situação de segurança naquele país, onde 14 grupos armados lutam contra o Estado pelo controlo das minas de diamantes, ouro e urânio e rotas de transumância, provocando desde 2013 milhares de mortos e centenas de milhar de deslocados.













A curta distância de uma perigosa campanha eleitoral (Presidenciais em dezembro), o cuidado é redobrado. “Vai ser um período que pode significar uma imprevisibilidade mais acentuada, tendo a Força Portuguesa que estar sempre pronta a intervir para proteger a população civil e trabalhar para a manutenção da Paz”, afirma Capinha Henriques.

pormenores



Treino faz a diferença



“A Força reagiu de acordo com o que foi treinado. O aprontamento faz sempre a diferença, pois treinamos como se de uma situação real de combate se tratasse”, diz o tenente-coronel.





Estreia de novo material



Foi o batismo de combate do novo armamento. “Possuímos duas das melhores armas do mundo (pistola Glock 9 mm e FN SCAR 5.56mm). Em breve vamos receber as novas viaturas VAMTAC, que vêm substituir as atuais viaturas HMMWV, utilizadas há mais de 20 anos”.





Equipa forte e coesa



A RCA é um desafio: “como militares e como portugueses, somos ensinados e treinados a enfrentá-las e a superar as dificuldades, com espírito de sacrifício, resiliência, coragem e camaradagem, trabalhando como uma equipa forte e coesa.





Elogiados pelo principal chefe militar



A forma como a missão está a ser cumprida é elogiada pelo Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, almirante Silva Ribeiro. “A 7ª FND está a dar continuidade à exigente missão de proteção da população, contribuindo, de forma corajosa e abnegada, para a estabilização da RCA. O principal desafio persiste na permanente ameaça que os grupos armados constituem para a segurança da população, bem patente na complexa operação que a força portuguesa levou, recentemente, a cabo na região de Ndélé, onde confrontou um destes grupos e capturou vários elementos procurados”, diz ao CM.