Deputado madeirense José Manuel Coelho condenado a ano e meio de prisão domiciliária

Condenado pela prática de vários crimes de difamação agravada continuada e de divulgação de fotos de uma juíza.

Por Lusa | 14:59

O deputado do PTP José Manuel Coelho foi esta quarta-feira condenado a um ano e seis meses de prisão, no regime de permanência na habitação, pela prática de vários crimes de difamação agravada continuada e de divulgação de fotografias ilícitas.



José Manuel Coelho foi julgado na Instância Central da Comarca da Madeira juntamente com outros três arguidos, nomeadamente a filha, Raquel Coelho, o ex-parlamentar José Luís Rocha e o diretor da publicação satírica 'Quebra-Costas', José Quintal de Nóbrega, pelos crimes de difamação e fotografias ilícitas da juíza Joana Dias, que foi assistente neste processo.



"O tribunal deu como provados todos os factos constantes da acusação", disse a juíza Carla Menezes, com exceção da participação dos arguidos Raquel Coelho, José Luís Rocha e José Quintal de Nóbrega, absolvendo-os e "concluindo que não tiveram participação" e "não integram os tipos de crimes de que vinham acusados".