Deputados do BE e PCP retirados pela polícia durante protestos dos estivadores de Setúbal

Políticos da geringonça criticam o executivo por apoiar a contratação de trabalhadores para substituir precários em protesto.

19:50

Três deputados do Bloco de Esquerda e um do PCP foram retirados pelo Corpo de Intervenção da PSP da entrada do Porto de Setúbal, onde se juntaram aos estivadores que protestam contra o trabalho precário naquele terminal.Um dos visado é o deputado bloquista José Soeiro, que prefere apontar baterias ao governo pela situação: "A nossa queixa é sobre o Governo ter decidido enviar a polícia para proteger um autocarro de fura-greves", diz o parlamentar ao Expresso.

Para além de Soeiro, o BE esteve no protesto com outros dois deputados, Heitor de Sousa e Sandra Cunha. Outra presença no local foi a de Bruno Dias, do PCP. Os políticos foram retirados quando a PSP afastou os manifestantes para deixar passar um autocarro que trazia trabalhadores contratados para carregar um navio com carros da Volkswagen, gesto muito contestado pelos estivadores.



Bruno Dias, do PCP, ressalvou a correção da atuação da polícia, mas criticou o governo por ter apoiado a ação de recrutamento de trabalhadores para movimentar carga no porto durante o período de protesto." O que consideramos muito grave e lamentável é o caminho que o poder político optou por usar", disse o deputado ao Expresso.