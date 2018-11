Estivadores em protesto retirados à força pela polícia do porto de Setúbal

Autocarro com outros estivadores que vão substituir grevistas no carregamento de um navio com viaturas da Autoeuropa conseguiu entrar no recinto.

Por Lusa | 07:56

Os estivadores do porto de Setúbal estão esta quinta-feira em protesto. Os trabalhadores estão a bloquear a entrada do autocarro que transporta outros estivadores que os vão substituir no carregamento de um navio com viaturas da fábrica da Autoeuropa.



Após a intervenção da polícia, o autocarro que transporta os estivadores contratados para substituir os grevistas entrou no recinto pelas 09h09.



Os elementos da Unidade Especial de Polícia da PSP começaram pelas 8h50 a afastar os grevistas que bloqueavam a entrada do porto de Setúbal a passagem do autocarro.

Dezenas de estivadores que permaneciam sentados no chão, sob vigilância atenta da PSP, começaram já a ser retirados, um a um, pelos elementos da polícia, depois de serem inicialmente afastados os que estavam em pé em protesto por um cordão policial.





Desde as 06h00 que os precários estão reunidos à entrada do terminal de embarque de automóveis do porto de Setúbal, em protesto contra o carregamento de um navio com viaturas produzidas na fábrica da Autoeuropa em Palmela.



A Autoeuropa tem esta quinta-feira um navio com automóveis no porto de Setúbal numa operação acompanhada pelo Corpo de Intervenção da PSP. De acordo com a empresa, o planeamento do navio, que faz parte das escalas regulares para o porto de Emden, na Alemanha, "teve por base a garantia de uma solução para o embarque de veículos dada pelo Governo e pelo operador logístico".



A polícia tenta travar conflitos entre os estivadores em protesto e os trabalhadores contratados para a operação.



A fábrica de Palmela está há mais de duas semanas sem escoar a produção e, por isso, a ficar sem espaço para os carros.



Os estivadores protestam contra a precariedade, com contratos ‘ao turno’, já reconhecida pela ministra do Mar.