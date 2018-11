Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Policiamento reforçado no Porto de Setúbal para evitar confrontos durante greve dos estivadores

Autoeuropa pretende que grande parte das viaturas parqueadas abandonem amanhã o porto de Setúbal.

17:25

A Autoeuropa tem sido alvo de fortes condicionamentos devido à greve dos estivadores do Porto de Setúbal. A fábrica da Volkswagen em Palmela está a esgotar a capacidade de estacionamento de viaturas naquele porto.



Ao que o CM apurou, a greve dos estivadores vai obrigar a polícia a reforçar a presença no porto de Setúbal. Vão ser instaladas vários sistemas de videovigilância e será criado um cortdão de segurança na zona de acesso ao cais de embarque da Autoeuropa.



As autoridades estiveram esta quarta-feira à entrada do porto, visto que não têm permissão para avançar até à zona das embarcações.



A polícia reuniu com os grevistas esta quarta-feira e pediu que não haja recurso à violência. "São livres de manter a freve mas devem deixar os outros trabalhar", disseram as autoridades.



Esta quinta-feira as autoridades vão reforçar o número de oficiais no local para impedir confrontos entre trabalhadores e grevistas.



Apesar das paralisações, a Autoeuropa pretende que grande parte das viaturas parqueadas abandonem amanhã o Porto de Setúbal.