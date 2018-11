Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Polícia a postos para embarque no porto de Setúbal

Agentes da PSP estavam ontem a fazer segurança.

Por Raquel Oliveira, Sofia Garcia e M.C. | 01:30

A Autoeuropa vai carregar esta quinta-feira um navio com automóveis no porto de Setúbal numa operação acompanhada pelo Corpo de Intervenção da PSP.



A polícia previne assim a possibilidade de conflitos entre os estivadores em protesto e os trabalhadores contratados para a operação.



A fábrica de Palmela está há mais de duas semanas sem escoar a produção e, por isso, a ficar sem espaço para os carros.



Os estivadores protestam contra a precariedade, com contratos ‘ao turno’, já reconhecida pela ministra do Mar.



A Autoeuropa esclareceu ontem, em comunicado, ter recebido garantias do embarque de hoje da parte "do Governo e do operador logístico", depois da suspensão de sete navios.