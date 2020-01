Disputa renhida entre Rui Rio e Luís Montenegro nas eleições diretas do PSD

É a primeira vez que o PSD vai ter uma segunda volta nas eleições diretas para a liderança do partido.Os 40 451 militantes aptos a votar, isto é, com as quotas em dia, são chamados às urnas este sábado entre as 14h00 e as 20h00 para decidirem qual será o próximo presidente social-democrata: Rui Rio ou Luís Montenegro."As eleições vão ser renhidas", como reconheceu Montenegro esta sexta-feira em Gaia, tendo em conta os resultados da primeira volta.O atual líder, Rui Rio, ficou à frente por uma unha negra com 49,02% dos votos, Montenegro alcançou 41,42% dos votos e Miguel Pinto Luz, que agora sai de cena, obteve 9,55%.As tropas de Pinto Luz deverão engrossar os apoiantes do ex-líder parlamentar, mas há muitas divisões, especialmente nos distritos de Aveiro e Braga e na Área Metropolitana de Lisboa, secções que a par do Porto serão decisivas para o futuro do PSD.Apesar disso, Montenegro admitiu estar "muito confiante" e apelou à participação massiva quer "dos 31 mil que votaram [na primeira volta] quer dos nove mil que por alguma razão não quiseram participar".Esta sexta-feira, no Porto, Rio recusou comentar as eleições, dizendo apenas que "com certeza" não lhe vão tirar o sono.Luís Montenegro vota às 15h00 na Junta de Freguesia de Espinho, distrito de Aveiro. Meia hora mais tarde, às 15h30, vota Rui Rio na sede distrital do Porto.O Conselho de Jurisdição pediu esta sexta-feira aos presidentes de mesa das assembleias de secção um "esforço" no cumprimento dos regulamentos.Rio estará no Hotel Sheraton Porto e Montenegro no Hotel Myriad, em Lisboa. O PSD/Madeira decidiu que as secções de voto estarão encerradas.