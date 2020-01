40 mil militantes escolhem futuro líder social-democrata

Menos de metade dos militantes sociais-democratas estão em condições de votar para escolher o próximo presidente do PSD. Pouco mais de 40 mil militantes, de um universo de 107 mil, votam este sábado nas eleições diretas que colocam em disputa o atual líder, Rui Rio, o ex-líder parlamentar Luís Montenegro e o vice-presidente da Câmara de Cascais, Miguel Pinto Luz. Porto, Lisboa, Braga e Aveiro são as distritais com maior peso nesta corrida pela liderança.Esta sexta-feira, o atual presidente afirmou acreditar que ganhará a corrida, mas admitiu estar "longe de ter a certeza de que vai acontecer" à primeira volta. "Diria que os votos de quem ficar em terceiro não são completamente alinhados nem de um lado nem de outro. Estarão de um lado, estarão do outro, e estarão eventualmente na abstenção. Eventualmente pode haver pessoas que não votaram na primeira volta que depois possam ir à segunda, não faço a mínima ideia de quem ganha e quem perde numa eventual segunda volta", sublinhou Rio.Luís Montenegro adianta aoestar "entusiasmado e confiante" com a votação deste sábado. "Entusiasmado com a força que vi nos militantes do PSD nesta campanha e confiante porque percebi o sentimento de mudança que nos vai dar uma grande vitória", adiantou o ex-líder parlamentar, esperando um "dia eleitoral tranquilo e participado" e, no final, "um partido unido e motivado".Miguel Pinto Luz tem expectativas elevadas e diz que a sua candidatura "oxigenou o partido". "Os militantes têm hoje uma escolha entre o passado, que é mais do mesmo, e o futuro, num projeto renovador", sublinhou o autarca, destacando que os sociais-democratas devem votar "por um PSD mais contemporâneo". Já antes, o diretor de campanha tinha feito um balanço positivo ao. "Focámo-nos em discutir propostas e o partido de forma transparente e democrática", disse José Matos Rosa, acreditando que este sábado está tudo em aberto.