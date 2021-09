Domingos Abrantes junta-se a Jerónimo no último esforço para recuperar Almada

A última arruada da campanha autárquica da CDU em Almada, antigo bastião da coligação perdido há quatro anos para o PS, contou com a presença do secretário-geral do PCP e dos históricos Domingos Abrantes e Conceição Matos.

São os momentos finais da corrida eleitoral para reconquistar uma das 'joias da coroa' da CDU 'roubada' pelo PS em 2017.

Maria das Dores Meira, autarca de Setúbal e a aposta da coligação para enfrentar a socialista Inês de Medeiros, iniciou a arruada cerca das 17:10, acompanhada de algumas centenas de apoiantes, e de uma versão de a "Carvalhesa" interpretada em gaita-de-foles.

Empunhando bandeiras da CDU e com uma faixa na dianteira, Dores Meira desceu a Rua União Piedense até ao Jardim da Cova da Piedade. Ao contrário do que aconteceu durante a manhã, o secretário-geral comunista, Jerónimo de Sousa, apenas se juntou ao desfile no final, mas não estava sozinho.

Os históricos comunistas e revolucionários antifascistas Domingos Abrantes e Conceição Matos aguardavam pela caravana no passeio e integraram o desfile com vista a levar Dores Meira à presidência da Câmara Municipal de Almada.

Durante o comício, Jerónimo de Sousa olhou para Dores Meira e disse que tem "confiança de que domingo Almada retomará o trabalho de honestidade e competência que viu interrompido" a partir de 2017.

A vitória de Maria das Dores Meira vai acabar a "frouxidão de uma gestão casuística que se limitou a navegar ao sabor do vento sem pensar em construir o futuro", disse.